Adıyaman'da kar nedeniyle 187 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Adıyaman'da kar nedeniyle 187 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar ve tipi nedeniyle 187 yerleşim biriminin yolu kapandı.

14.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:50
Adıyaman'da kar nedeniyle 187 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

'da kar ve tipi nedeniyle 187 yerleşim biriminin yolu kapandı.


İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ile Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde 70 köy ve 117 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.


Erdoğan, yol açmak için 70 kişilik ekibin, 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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