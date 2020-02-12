Adıyaman'da kar nedeniyle 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

12.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:26

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 17 yerleşim biriminin yolu kapandı.



İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 5 köy ve 12 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.



Erdoğan, yol açmak için 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA