Adıyaman'da kar nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu kapandı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da kar nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'da kar nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gerger'de 9 ve Sincik ilçesinde de 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
AA / Orhan Pehlül - Güncel