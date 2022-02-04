Adıyaman'da kar nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu kapandı

Adıyaman'da kar nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gerger'de 9 ve Sincik ilçesinde de 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.