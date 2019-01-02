Adıyaman'da Kar Köy Yollarını Kapattı

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 34 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 9 köy, Çelikhan'da 5 köy, Gölbaşı'nda 1 köy, Sincik'te 3 köy, Tut'ta 2 köy olmak üzere 20 köy ve bu köylere bağlı toplam 34 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleri ile kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA