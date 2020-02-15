Adıyaman'da kapalı köy yolları açılıyor

15.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:47

Adıyaman'da sen bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılma çalışmaları sürüyor.



Adıyaman'da kar yağışının yerine yağmurlu havaya bırakmasıyla birlikte yolu kapalı yerleşim birimlerine ulaşım için yol açma çalışmaları hızlandı.



İki gün önce 204 köy ve 280 mezra yolunun kapalı olduğu Adıyaman'da İl Özel İdare ekiplerinin hummalı çalışmasıyla bu sayı 18 köy, 35 mezraya düştü.



Çelikhan ilçesinde 7 köy ve bağlı 11 mezra, Gerger ilçesinde 4 köy ve bağlı 8 mezra, Sincik'te 7 köy ve 17 mezranın yolunun açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA