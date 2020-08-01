Adıyaman'da kanadı kırık leylek koruma altına alındı
Adıyaman'da kanadı kırık halde bulunan leylek tedaviye alındı.
01.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:32
Adıyaman'da kanadı kırık halde bulunan leylek tedaviye alındı.
Kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda yaralı ve uçamayan bir leylek bulan Mehmet Kaya, kuşu koruma altına alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, teslim aldıkları kanadı kırık leyleğe ilk müdahaleyi yaptı. Leylek tedavisi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Mehmet Kaya, yaralı leyleğe sahip çıktığı için mutlu olduğunu, en kısa sürede iyileşerek tekrar özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini söyledi.
Kaynak: AA