Adıyaman'da kan bağışı kampanyası
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Adıyaman'da kan bağışı kampanyası

Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 'Sadece hayat kurtarmak için evden çık' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Adıyaman'da kan bağışı kampanyası
25.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:45

Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 'Sadece hayat kurtarmak için evden çık' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ulucami karşısında bulunan Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kabul edilen kan bağışlarına Ramazan Bayramının ilk iki gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramının ilk iki gününde kan bağış merkezi tarafından yaklaşık 50 ünite kan toplandı. Sosyal mesafenin korunduğu ve korona virüsü dolayısıyla önlemlerin alındığı kan bağış merkezinde, 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' vurgusu yapıldı. Aynı zamanda ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlar ise Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri tarafından evlerinden alınarak kan merkezine getiriliyor. Burada yapılan bağışlar sonrasında vatandaşlar yeniden ekipler tarafından evlerine götürülüyor. Kan bağışında bulunmak isteyen ve araçları olmayan vatandaşların 0416 216 1992 numaralı hattı aramalarının yeterli olduğu da ekipler tarafından belirtildi.

Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. İlhami Özdemir, kan verme konusunda oldukça duyarlı olan Adıyamanlılara gönülden teşekkür ettiklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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