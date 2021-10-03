Adıyaman'da kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Araç içerisinde yakalanan 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Adıyaman Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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