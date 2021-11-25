Adıyaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 55 AAY 078 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa yol ayrımında M.A. idaresindeki 02 ABZ 938 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.