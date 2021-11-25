Adıyaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 55 AAY 078 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa yol ayrımında M.A. idaresindeki 02 ABZ 938 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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