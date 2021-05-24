ADIYAMAN'DA, KAMYONET YANDI
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ADIYAMAN'DA, KAMYONET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde seyir halinde alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde seyir halinde alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Cumali Aktaş idaresindeki 01 BLP 18 plakalı kamyonetin motor bölümü alev aldı. Kamyoneti park eden sürücü Cumali Aktaş, alevleri söndürmek istedi ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

ADIYAMAN'DA, KAMYONET YANDI
ADIYAMAN'DA, KAMYONET YANDI
ADIYAMAN'DA, KAMYONET YANDI
ADIYAMAN'DA, KAMYONET YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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