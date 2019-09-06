Adıyaman'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

06.09.2019 18:16
Adıyaman'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaan Yılmaz'ın kullandığı 34 SB 2472 plakalı otomobil, Atmalı köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 LC 366 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Osman Oğuz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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