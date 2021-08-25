Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği geliştirme toplantısı yapıldı
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Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği geliştirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği geliştirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adıyaman'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleştirildi.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız verilerek, üniversitenin ortaya çıkardığı önemli gelişme ve buluşların sanayiye aktarılarak, başarılı bir şekilde uygulamaya konabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, akademisyenler, STK başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, ilin sanayi durumu, ithalat, ihracat ve destekler ile ilin sanayi ve teknoloji verilerini güvenli ve sürdürülebilir şekilde kayıt altına alınması ve sanayi üretiminin dönüşümünün sağlanarak cari açığın kapatılmasına destek verilmesi konu başlıkları ile ilgili bir sunum yaptı.

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seval Uyanık ise, ilin sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar kapsamında ildeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) kurulmasıyla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar ise, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinerek; "Adıyaman'ın önemli potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirebilecek her türlü çalışmayı destekliyoruz. Bilindiği gibi dünya genelinde bilim ve teknoloji alanında hızlı değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecini titizlikle takip ederek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız verilmesi ve üniversitelerimizin ortaya çıkardığı önemli gelişme ve buluşların sanayiye aktarılarak, başarılı bir şekilde uygulamaya konulabilmesi önem arz etmektedir. Bundan dolayı kamu-üniversite ve sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz. Adıyaman'ın ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacak bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki toplantı, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için ilgili kurumların iş birliği içerisinde yapacakları çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği geliştirme toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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