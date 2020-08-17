Adıyaman'da kamu çalışanları kurumlara HES koduyla giriyor
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Adıyaman'da kamu çalışanları kurumlara HES koduyla giriyor

Adıyaman'da kamu çalışanları kurumlara HES koduyla giriyor Adıyaman'da kamu çalışanları kendi çalıştıkları kurumlara HES koduyla giriyor.

17.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:36

Adıyaman'da kamu çalışanları kurumlara HES koduyla giriyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da kamu çalışanları kendi çalıştıkları kurumlara HES koduyla giriyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Hayat Eve Sığar kodu olmadan kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri kısıtladı. Adıyaman il ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu çalışanlarının kendi çalıştıkları kuruma girişleri için HES kodu mecburiyeti getirildi. Çalışanlar kendi kurumlarına girerken HES kodunu sorgulatıp mesaiye başlıyor.

İlk etapta kamu çalışanlarına uygulanan HES kodu sorgulaması, gerek görüldüğünde ise, vatandaşların kamu kuruluşlarına girişlerinde HES kodu sorgulaması için karar alındı. Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kamu çalışanlarıyla ilgili aldığı bu kararın Türkiye'de ilk olduğu ifade ediliyor.

Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, kamu çalışanlarıyla ilgili yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Bugün itibariyle Adıyaman merkez ve tüm ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluş çalışanları kendi çalıştıkları kamu kurumu ve kuruluşlarına girerken HES kodlarını gösteriyorlar. Kapıdaki güvenlik görevlisi veya başka görevlendirilmiş bir personel HES kodunu sorguluyor. HES kodunda kişi eğer Covid-19 teşhisi almamışsa yada yakın temaslı değilse, yani karantina uygulanmıyorsa kendi çalıştığı kuruma girebilecek. Eğer Covid-19 teşhisi almışsa veya karantinada yakın temaslı kişiyse bu kişi gerekli güvenlik kuvvetlerine veya Sağlık Müdürlüğündeki filiyasyon ekibi bilgilendirilerek kişinin bilgileri bir üst merciye bildiriyor. Burada HES kodu aslında kişinin Covid-19 ile ilgili bir durumu var mı yok mu onu belirtiyor. Covid-19 teşhisi almış ve yakın temaslı kişilerin farklı kurum ve kuruluşlara girerek hastalığın yayılmasının, önüne geçilmesi planlanıyor" diye konuştu.

Adıyaman'da kamu çalışanları kurumlara HES koduyla giriyor

Kaynak: İHA

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