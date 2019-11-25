Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Haberler » Güncel » Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - Haber

Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da kafasını demir kapı korkuluğuna sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:54
Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

'da kafasını demir kapı korkuluğuna sıkışan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde evlerinin kapısından dışarı çıkmak isteyen Emir Halin'in (4) kafası demir korkuluğa sıkıştı.

Ailesi Emir'i kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.


İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Emir Halin'i sıkıştığı yerden kurtardı.


Halin ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et