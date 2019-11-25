Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Adıyaman'da kafasını demir kapı korkuluğuna sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da kafasını demir kapı korkuluğuna sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde evlerinin kapısından dışarı çıkmak isteyen Emir Halin'in (4) kafası demir korkuluğa sıkıştı.
Ailesi Emir'i kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Emir Halin'i sıkıştığı yerden kurtardı.
Halin ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.