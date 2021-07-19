Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı
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Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, kamyonetin kasasından kaçan kurbanlık boğa, kovalamaca sonucu güçlükle yakalandı.

Adıyaman'da, kamyonetin kasasından kaçan kurbanlık boğa, kovalamaca sonucu güçlükle yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde satın alınan kurbanlık boğa, kamyonetin kasasından kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların peşinden koştuğu boğa, önce bir evin, ardından başka bir evin bahçesine girdi.

Cadde aralarından kaçak hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik süren kovalamaca sonucu boğa, halat ve ip yardımıyla yakalanabildi.

Sakinleşmeyen kurbanlık, kamyonetin kasasına halatla bağlanarak götürülebildi.

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı
Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı
Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı
Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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