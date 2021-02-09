Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele

09.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:25
Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, çok sayıda gümrük kaçağı gıda malzemesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Angela Merkel Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Selami Şahin Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 15:24:40. #1.14#
title