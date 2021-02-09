Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele
09.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:25
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, çok sayıda gümrük kaçağı gıda malzemesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül