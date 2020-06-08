Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele Adıyaman'da 14 kaçak cep telefonu ile 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adıyaman'da 14 kaçak cep telefonu ile 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli adreslerde yaptıkları aramada, 14 kaçak cep telefonu ile 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, A.B. ve M.E, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA