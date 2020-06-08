Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele
Adıyaman'da 14 kaçak cep telefonu ile 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
08.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:01
Adıyaman'da 14 kaçak cep telefonu ile 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli adreslerde yaptıkları aramada, 14 kaçak cep telefonu ile 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, A.B. ve M.E, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA