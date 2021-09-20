Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.
Ekipler A.S'nin adresine düzenlediği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 mermi, 2 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri