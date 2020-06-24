Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 580 bin makaron ile 13 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 580 bin makaron ile 13 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler kamyonette yaptığı aramada gümrük kaçağı 580 bin makaron ile 13 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.B.Ş. ve M.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA