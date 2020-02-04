Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu
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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

04.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:58
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü kent merkezinde gümrük kaçağı sigara satıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, belirledikleri bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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