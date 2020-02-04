Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü kent merkezinde gümrük kaçağı sigara satıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, belirledikleri bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.