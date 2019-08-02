Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Akpınar mevkisinde yol kontrolü esnasında V.İ. idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede motosiklet üzerinde bulunan heybe içerisinde 300 kaçak sigara ile 16 alkol şişesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA