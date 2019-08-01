Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı nargile malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir imalathanede kaçak yollarla nargile tütünü imal edildiği bilgisini aldı.

Tespit ettikleri imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, nargile tütünü, gliserin, aroma çeşitleri ve imalathanelerde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA