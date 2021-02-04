Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

04.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:46
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı ürünlerle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı telefon, parfüm, nargile tütünü, cinsel içerikli haplar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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