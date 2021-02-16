Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı
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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı

16.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:16
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 225 litre sahte içki ve 13 gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 225 litre sahte içki ve 13 gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ve gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği ihbarı aldı.

Adıyaman-Gölbaşı ile Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda farklı günlerde operasyon düzenleyen ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 225 litre sahte içki ve 13 gümrük kaçağı cep telefon ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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