Adıyaman'da kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı - Haberler
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Adıyaman'da kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

Adıyaman'da kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı
AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Gölbaşı ilçesinde yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki alkollü içki ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerleri kontrol etti.

Temizlik ve hijyen kuralları, kaçak, bandrolsüz, ev yapımı gibi kayıt dışı alkollü içki ve tütün mamullerinin satışını denetleyen ekipler, barkod okuma uygulaması kullanarak ürünlerin satışa uygunluğunu kontrol etti.

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

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