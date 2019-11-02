Adıyaman'da kaçak sigara operasyonu

02.11.2019 11:58

Adıyaman'da düzenlenen düzenlenen operasyonda bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde kaçak sigara satışının yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, bir iş yerinde yaptığı aramada bin 290 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA