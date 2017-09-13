Adıyaman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 6 bin 889 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyü Umutlu Mahallesi Köristan yol ayrımında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, farklı markalarda 6 bin 889 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.



Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında "Kaçak eşyayı ticari maksatla almak, satmak, taşımak veya saklamak" suçundan yasal işlem başlatıldı.