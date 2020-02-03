Adıyaman'da, kaçak sigara ele geçirildi
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Adıyaman'da, kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

03.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:49
Adıyaman'da, kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken konuyla ilgili olarak işletme sahibine cezai işlem uygulandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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