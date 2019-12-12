Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi
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Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46
Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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