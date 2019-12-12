Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.