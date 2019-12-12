Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi

12.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA