Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi
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Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

28.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:59
Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi

'da ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, müşterek icra edilen asayiş uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde, ülkemize kaçak yollardan sokulan bandrolsüz 330 paket sigara ele geçirildi.


Şüpheli 1 şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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