Adıyaman'da kaçak nargile tütünü operasyonu
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Adıyaman'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

02.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:13
Adıyaman'da kaçak nargile tütünü operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Arama yapılan iş yerinde 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken R.T. gözaltına alındı. R.T. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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