Adıyaman'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

02.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:22

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 250 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir depoda kaçak nargile tütünü olduğu bilgisini aldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 250 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.T, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA