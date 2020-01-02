Adıyaman'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Adıyaman'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 250 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

02.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:22
Adıyaman'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 250 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, kent merkezindeki bir depoda kaçak nargile tütünü olduğu bilgisini aldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 250 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.T, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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