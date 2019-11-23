Adıyaman'da kaçak mazot ele geçirildi
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Adıyaman'da kaçak mazot ele geçirildi

Adıyaman'da 390 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi.

23.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:12
Adıyaman'da kaçak mazot ele geçirildi

'da 390 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Adıyaman - Şanlıurfa Karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında Ü.K. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonette yaptıkları aramada 390 litre gümrük kaçağa mazot ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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