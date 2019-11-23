Adıyaman'da kaçak mazot ele geçirildi

23.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:12

Adıyaman'da 390 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Adıyaman - Şanlıurfa Karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında Ü.K. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonette yaptıkları aramada 390 litre gümrük kaçağa mazot ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA