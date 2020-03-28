Adıyaman'da kaçak maske operasyonu
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Adıyaman, Kahta, Güncel

Adıyaman'da kaçak maske operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, Sağlık Bakanlığından izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin 600 tek kullanımlık maske ele geçirildi.

28.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:34
Adıyaman'da kaçak maske operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, Sağlık Bakanlığından izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin 600 tek kullanımlık maske ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Narince köyünde usulsüz yöntemlerle tek kullanımlık maske üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü görevlileriyle, söz konusu adresteki tekstil imalathanesine operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede Sağlık Bakanlığından izin alınmadan, usulsüz ve steril şartlara aykırı şekilde maske üretildiği tespit edildi. İş yerinde mevzuata uygun olmayan 8 bin 600 tek kullanımlık maske ele geçirildi.

Hakkında idari işlem başlatılan firma sahibi R.Ç'ye 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında da idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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