Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
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Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

08.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:19
Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, define aramak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, define aramak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yanlarında kazıda kullandıkları malzemeler ve bir ruhsatsız tüfek ile gözaltına alınan kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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