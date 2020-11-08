Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, define aramak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, define aramak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yanlarında kazıda kullandıkları malzemeler ve bir ruhsatsız tüfek ile gözaltına alınan kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN