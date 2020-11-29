Adıyaman'da kaçak kazıya 7 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Koçtepe köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan üç boyutlu el dedektörü, kürek, balyoz ve kazma ele geçirildi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN