Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı
03.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:48
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Çamdere köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Baskında 5 kişi, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yanlarında kazı malzemeleri ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN