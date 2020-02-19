Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı
Adıyaman'da kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesi Kılıç köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ekskavatörle define aramak amacıyla kazı yapan A.A. ile H.A.Y'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.