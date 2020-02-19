Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı
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Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı

Adıyaman'da kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:00
Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı

'da kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesi Kılıç köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ekskavatörle define aramak amacıyla kazı yapan A.A. ile H.A.Y'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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