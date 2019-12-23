Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı
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Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.

23.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:18
Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

'ın ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, birinci derece arkeolojik sit alanı içindeki Oryatlı höyüğünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, sit alanında iki kişiyi kaçak kazıda kullandıkları kazma, kürek, keser ve dedektörle suçüstü yakaladı.

Zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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