Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece arkeolojik sit alanı içindeki Oryatlı höyüğünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında iki kişiyi kaçak kazıda kullandıkları kazma, kürek, keser ve dedektörle suçüstü yakaladı.
Zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.