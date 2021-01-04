Adıyaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
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Adıyaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

04.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:18
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada bir kürek, iki kazma, 10 metre halat ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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