Adıyaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada bir kürek, iki kazma, 10 metre halat ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül