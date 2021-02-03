Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
03.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:48
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Kazı alanında yapılan aramada, taş işlemeli bileklik, üç boyutlu dedektör, 5 yer altı görüntüleme çubuğu, güç kaynağı, 2 dizüstü bilgisayar, mouse, fener, tırmanma çivisi, fotoğraf makinesi, 4 define dergisi, bağ makası, monitör, 3 cep telefonu şarj aleti, kasatura, halat ve hafıza kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül