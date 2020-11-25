Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akıncılar beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kazı yapılan alanda, bir 3 boyutlu el dedektörü, kürek, kazma ve iki balyoz ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül