Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
25.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:44
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akıncılar beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kazı yapılan alanda, bir 3 boyutlu el dedektörü, kürek, kazma ve iki balyoz ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül