Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

25.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:44
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akıncılar beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kazı yapılan alanda, bir 3 boyutlu el dedektörü, kürek, kazma ve iki balyoz ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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