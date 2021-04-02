Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdurak köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı alanında dedektör, kazma, kürek ve manivela ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül