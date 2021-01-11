Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bagözü köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakalayan ekipler, kazı alanında kürek, kazma, güç kaynağı, dedektör ve 2 bant ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemler için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlker Başbuğ Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:59:53. #1.14#
title