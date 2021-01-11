Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bagözü köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakalayan ekipler, kazı alanında kürek, kazma, güç kaynağı, dedektör ve 2 bant ele geçirdi.
Şüpheliler, işlemler için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya