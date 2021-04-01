Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıca köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kazı yapılan alanda ekiplerce, dedektör, kazma, kürek ve manivela bulundu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül