Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıca köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kazı yapılan alanda ekiplerce, dedektör, kazma, kürek ve manivela bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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