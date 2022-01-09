Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koru köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında iki kazma kürek, balyoz, manivela ve 4 demir çivi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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