Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koru köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında iki kazma kürek, balyoz, manivela ve 4 demir çivi ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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