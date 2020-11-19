Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
19.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:46
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı İndere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, şüphelileri kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Operasyonda 1 el dedektörü, 1 kürek, 2 kazma ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül