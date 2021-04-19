Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylımlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında 4 kazma, 2 demir murç, çekiç, manivela, keser, baret, kancalı makara, kova, 5 metre tahta merdiven, 20 metre halat ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül