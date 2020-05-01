Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı olan Kral Anıt Mezarı yakınlarında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda sit alanında kaçak kazı yapan M.Ü. ve M.U'yu kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA