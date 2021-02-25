Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

25.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:49
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beybostan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kazı yapılan alanda ekiplerce 2 kürek, 3 kazma, bir balyoz, inşaat demiri, demir levye, kerpeten ve 8 metre uzunluğunda çamaşır ipi bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Enis Berberoğlu Fahrettin Altun İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Prens Harry Türkan Şoray Burcu Kıratlı
Spor Ali Koç Umut Bulut Mesut Bakkal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 11:06:58. #1.14#
title