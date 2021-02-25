Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beybostan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kazı yapılan alanda ekiplerce 2 kürek, 3 kazma, bir balyoz, inşaat demiri, demir levye, kerpeten ve 8 metre uzunluğunda çamaşır ipi bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül